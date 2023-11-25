Вовсе не Казак Луганский: автор Толкового русского словаря оказался иностранцем

Владимир Даль внес весомый вклад в отечественную культуру. Ученый прославился не только как составитель знаменитого Толкового словаря, но и как выдающийся собиратель фольклора и востоковед. Человек, отдавший «великому и могучему» всю свою жизнь, оказался совсем не русским по национальности и не имел никакого отношения к казачеству.

Будущая историческая личность появилась на свет в 1801 году в семье датчанина Иоганна Даля. Европейский врач перебрался в Россию и стал Иваном. Невесту себе медик нашел также из Западной Европы: ей стала Мария Фрейтаг. Вскоре в семье родился первенец — сын, нареченный Владимиром.

Интеллигентные мать и отец привили Далю любовь к филологии. Родители мальчика были полиглотами: Иван свободно говорил на восьми языках, а Мария владела пятью. Неудивительно, что ребенок с детства тянулся к знаниям и исследованиям.