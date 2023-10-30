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Вовсе не Кащей и Баба-Яга: Милляр без грима был невероятно хорош

30 октября 2023 07:45
Вовсе не Кащей и Баба-Яга: Милляр без грима был невероятно хорош

Актер сильно преображался в кадре.

Миллионы советских зрителей знают Георгия Милляра благодаря сказкам Александра Роу. На экране актер талантливо воплощал ярких отрицательных персонажей. Например, легендарный образ Бабы-Яги в «Василисе Прекрасной» артист разрабатывал самостоятельно. Он подмечал повадки старушек на улице, копировал их походку и постоянно корректировал костюм.

Участие Милляра в фильмах стало для Роу настоящим спасением, ведь ни одна актриса не согласилась бы играть столь некрасивых женщин. А он лишь с энтузиазмом брался за любые предложения, исполнив роли многочисленной нежити: и черта в «Вечерах на хуторе близ Диканьки», и подводного царя в «Варваре-красе, длинной косе».

В сказке «Кащей Бессмертный» Милляр сыграл главного злодея. На площадке он появился без бровей и с побритой головой, чтобы облегчить работу гримерам. Для его образов сотрудникам постоянно приходилось соревноваться друг с другом в выдумке, изобретая все новые способы создания искусственных носов, морщин и пугающих оттенков лица. Иногда подготовка занимала по 6 часов в день.

В результате лишь немногие зрители запомнили, как выглядел Милляр в других своих ролях без этого обильного грима. А ведь актер обладал привлекательной внешностью, он был удивительно хорош собой, что только подчеркивала его смущенная и доброжелательная улыбка.

Вовсе не Кащей и Баба-Яга: Милляр без грима был невероятно хорош
Фото: Кадр из фильма «Морозко» (1964), кадр из фильма «Петербургская ночь» (1934)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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