Вовсе не «идеальный» мужчина: без лысины звезду «Форсажа» невозможно узнать

Лысина Джейсона Стэйтема уже давно стала визитной карточкой британского актера. Без фирменной прически узнать звезду «Форсажа» невозможно. Но мало кто знает, как выглядел актер 30 лет назад, когда его голову украшала шевелюра.

В молодые годы Стэйтем серьезно занимался прыжками в воду и даже участвовал в международных соревнованиях. Сохранилась запись 1990 года с выступлением будущего актера на одном из спортивных мероприятий. Уже тогда он мог похвастаться роскошной подтянутой фигурой, но в то время он еще не обзавелся коронной прической.

В начале 90-х у Стэйтема были темные волосы. Стоит сказать, что сегодняшний имидж идет актеру намного больше. Лысина придала образу Стэйтему мужественности и сексуальности. Многим артистам возраст явно не к лицу, но британский актер стал исключением.

Также к числу счастливчиков, которым лысина пошла на пользу, можно отнести Дмитрия Нагиева. Начисто выбритая голова сделала шоумена настоящим секс-символом.