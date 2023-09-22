Вовсе не голубой: удивитесь, какой цвет глаз на самом деле является исконно русским

Благодаря массовой культуре голубой цвет глаз считается самым распространенным среди славян. Жителей Древней Руси изображают блондинами со светлыми очами, однако, как оказалось, этот образ совсем не соответствует действительности.

По данным исследований, на самом деле древние жители этих территорий имели серые глаза. Именно так их описывают в древних летописях и письмах, например, восточные послы или торговцы.

И даже в дореволюционной России можно было встретить сероглазых россиян. По данным исследований, их число составляло 50%. Кареглазых — 25%, голубоглазых около 20%, а зеленый оттенок встречался всего у 5% населения. Но с годами ситуация изменилась. Из-за смешения кровей, войн и переселения народов серый цвет полностью исчез. И сейчас уже невозможно встретить людей с таким цветом глаз среди россиян.