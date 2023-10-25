Вовсе не «Экипаж»: этот свой фильм Митта считал лучшим, хотя его никто не видел

Александр Митта за годы карьеры выпустил множество ярких фильмов. Зрители любят его за работы «Экипаж», «Гори-гори, моя звезда», «Сказка странствий» и другие. Однако сам режиссер считает иной фильм своим лучшим произведением.

Так, в 90-х он решил снять ленту, посвященную советским лагерям. Он обратился за поддержкой к «Мосфильму», но студия отказалась снимать такое кино. Поэтому режиссер нашел финансирование у иностранных инвесторов и представил публике драму «Затерянный в Сибири» — историю английского археолога, который сначала попал в лагерь, а потом на Колыму, но в итоге смог выжить.

И сам режиссер считает, что «Затерянный» — это его лучшая работа. Однако ему до сих пор не удалось представить свой фильм на родине. В 90-е он не получил прокатное удостоверение, поэтому показывал картину только за границей. И за прошедшие годы так и не смог привезти историческую драму своим соотечественникам.