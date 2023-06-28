Вовсе не добренький дедушка: известный артист сорвал маску с Якубовича

Российские телезрители уверены, что Леонид Якубович — славный добрый дедушка. Но экранный образ ведущего оказался очень далек от реального человека, который за ним стоит. Правду о личности Якубовича раскрыл Геннадий Хазанов.

На шоу «Я себя знаю» актер рассказал, что любимец россиян на самом деле хамоватый и наглый человек. Это заявление Хазанов подкрепил историей.

Раньше артисты были дружны, и Якубович часто наведывался в Хазанову в гости в коммунальную квартиру. В один из визитов соседка актера предложила угостить Якубовича котлетами. Пока та вышла из кухни, Леонид Аркадьевич действительно угостился — съел полную сковороду котлет.

Соседка была в шоке — из-за Якубовича ее семья осталась без обеда. Она попросила больше не пускать этого наглеца на порог. Хазанов рассказал, что очень стыдился за друга и в гости его действительно больше не приглашал.