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Вовсе не брутальный мужлан: вот как на самом деле выглядел возлюбленный Екатерины II

26 ноября 2023 07:00
Вовсе не брутальный мужлан: вот как на самом деле выглядел возлюбленный Екатерины II

В сериале образ эффектный, но недостоверный.

Сериал «Екатерина» выходит на отечественном телевидении с 2014 года. Многие зрители и критики очарованы образом Марины Александровой в роли русской императрицы.

Женщин же очаровал Владимир Яглыч, который появился в продолжении «Екатерина. Взлет» и сыграл роль ее фаворита Григория Потемкина. Брутальный, мужественный, с военной выправкой, он действительно пришелся по нраву дамам.

Однако на самом деле светлейший князь выглядел совершенно иначе. Он носил довольно длинные по современным меркам, да еще и вьющиеся волосы и не всегда щеголял повязкой на глазу.

Современники считали его внешность эффектной для своего времени: у него был орлиный нос, выгнутые брови, яркие голубые глаза. Однако с годами Потемкин изменился: согнулся, съежился, стал казаться невзрачным. Составить представление о его виде можно по сохранившимся портретам.

Вовсе не брутальный мужлан: вот как на самом деле выглядел возлюбленный Екатерины II
Фото: Кадр из телесериала «Екатерина» (2014), commons.wikimedia.org
Анастасия Полухина
Анастасия Полухина
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