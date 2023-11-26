Вовсе не брутальный мужлан: вот как на самом деле выглядел возлюбленный Екатерины II

Сериал «Екатерина» выходит на отечественном телевидении с 2014 года. Многие зрители и критики очарованы образом Марины Александровой в роли русской императрицы.

Женщин же очаровал Владимир Яглыч, который появился в продолжении «Екатерина. Взлет» и сыграл роль ее фаворита Григория Потемкина. Брутальный, мужественный, с военной выправкой, он действительно пришелся по нраву дамам.

Однако на самом деле светлейший князь выглядел совершенно иначе. Он носил довольно длинные по современным меркам, да еще и вьющиеся волосы и не всегда щеголял повязкой на глазу.

Современники считали его внешность эффектной для своего времени: у него был орлиный нос, выгнутые брови, яркие голубые глаза. Однако с годами Потемкин изменился: согнулся, съежился, стал казаться невзрачным. Составить представление о его виде можно по сохранившимся портретам.