Вовсе не Борис Галкин: родным отцом Сашки из «Дальнобойщиков» оказался этот мужчина (фото)

Звезда «Дальнобойщиков» Владислав Галкин прославился еще в детстве. Он дебютировал в кино в картине «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна», где сыграл одну из главных ролей. Внимательные зрители могли заметить, что в титрах он указан как Владик Сухачев. Это и есть настоящая фамилия актера.

Родным отцом артиста был вовсе не Борис Галкин, как думают многие, а совсем другой человек. О биологическом папе Владислава почти ничего не известно. Он был мужем Елены Демидовой, матери актера, но супруги недолго прожили вместе. Когда Владу было десять лет, его усыновил отчим Борис Галкин. Он заменил мальчику отца и дал ему свою фамилию.

Со временем все забыли о биологическом родителе актера. Однако в 2018 году распространилась новость, что объявился родной отец Галкина. Им оказался никакой не Сухачев, а некий Георгий Черкасов.

Мужчина рассказал, что много лет назад у него приключился короткий роман с Демидовой. Уже когда Владислав стал известным, Черкасов сделал подсчеты и пришел к выводу, что Галкин может быть его родным сыном. Но лишь после смерти актера он решился на это громкое признание.