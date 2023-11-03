Вовсе не блонд: какой цвет волос считается исконно русским

У иностранцев представления о русской внешности сформировались еще много веков назад. Под красавицей из России европейцы и американцы чаще всего понимают голубоглазую блондинку с белоснежной кожей, соболиными бровями, красными губами и округлым лицом. Однако на самом деле в стране преобладают несколько другие типажи.

Россияне значительно светлее большинства европейцев. Если в Европе 45% населения имеют темный цвет волос, то среди жителей России брюнетов всего 14%. В нашей стране можно найти множество оттенков волос: от пепельного блонда до светло-каштановых. Но преобладает все же русый цвет.

Это можно объяснить многолетним смешением с представителями тюркских народов и другими кочевниками. Даже популярные сегодня скулы — это тоже азиатская черта. Тогда как у типичных русских были в основном округлые щеки.