Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Вовсе не блонд: какой цвет волос считается исконно русским

Вовсе не блонд: какой цвет волос считается исконно русским

3 ноября 2023 12:45
Вовсе не блонд: какой цвет волос считается исконно русским

Ответ удивит.

У иностранцев представления о русской внешности сформировались еще много веков назад. Под красавицей из России европейцы и американцы чаще всего понимают голубоглазую блондинку с белоснежной кожей, соболиными бровями, красными губами и округлым лицом. Однако на самом деле в стране преобладают несколько другие типажи.

Россияне значительно светлее большинства европейцев. Если в Европе 45% населения имеют темный цвет волос, то среди жителей России брюнетов всего 14%. В нашей стране можно найти множество оттенков волос: от пепельного блонда до светло-каштановых. Но преобладает все же русый цвет.

Это можно объяснить многолетним смешением с представителями тюркских народов и другими кочевниками. Даже популярные сегодня скулы — это тоже азиатская черта. Тогда как у типичных русских были в основном округлые щеки.

Фото: Unsplash
Алла Новикова
Алла Новикова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Написать отзыв
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше