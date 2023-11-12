Вовсе не благородные воины: жуткая правда о самураях мало кому понравится

Благодаря массовой культуре самураи считаются благородными воинами, живущими по кодексу чести. Их образ нередко появлялся во многих книгах и фильмах, что в итоге превратило самураев в один из главных символов Японии. При этом на самом деле они далеко не так благородны, как принято считать.

Как оказалось, самураи могли взять плату с женщины низшего сословия, если бы она захотела стать его женой. Таким образом, именно невеста платила выкуп за своего жениха.

В обычной жизни самураи могли убить любого человека, которых их оскорбил. Для того чтобы уйти от наказания, воин должен был нанести удар, едва он услышал оскорбление, а рядом должен был находиться свидетель. И в качестве свидетеля разрешалось приглашать слугу самурая.

Оружие же воины испытывали на живых людях. После изготовления меча им необходимо было проверить остроту, поэтому самураи могли наносить ранения и даже убивать пленных. Нередко они даже устраивали соревнования между собой, доказывая не только мастерство владения оружием, но и скорость.