Вовсе не безродный слесарь Гоша: что всю жизнь скрывал от поклонников Баталов

Алексей Баталов, известный по роли Гоши в фильме «Москва слезам не верит», часто играл людей рабочих профессий – слесарей, шоферов. Но мало кто знает, что Баталов тщательно скрывал свои дворянские корни.

«Экспресс-газета» рассказала, что прабабушкой Алексея Баталова по маминой линии была польская аристократка графиня Понятовская, а прадедом – дворянин по фамилии Ольшевский. Родители девушки не хотели выдавать ее замуж за обедневшего дворянина, поэтому молодые обвенчались во Владимире без родительского благословения. У пары родился сын Антон Александрович – дед Баталова.

Его женой была Нина Васильевна, зубной врач. Бабушка Баталова выросла в интеллигентной семье и в советское время оказалась в оппозиции и возглавляла ячейку эсеров. В 1938 году, когда юному Алексею Баталову было 10 лет, бабушку и дедушку арестовали.

Отец Баталова – Владимир Баталов – пусть и имел крестьянское происхождение, но с молодости служил в Московском Художественном театре и был помощником самого Станиславского. Там же он познакомился с матерью Алексея Баталова – Ниной Антоновной Ольшевской, тоже актрисой. Так что актерская карьера Алексея Баталова была предрешена с детства.