Вовсе не Аркадий Райкин? Что известно о настоящей фамилии актера

Аркадий Райкин известен советским зрителям как один из самых талантливых артистов своего поколения. Комик с грустными глазами покорил сердца миллионов фанатов по всей стране, а его смерть в 1987 году стала настоящей трагедией. При этом долгие годы все его поклонники были уверены, что на самом деле фамилия знаменитости — Штипельман.

Как считали фанаты, Райкин решил взять псевдоним, потому что его бы не пустили с подобными именем на сцену. Якобы ради будущей карьеры он отказался от фамилии семьи. А ссора с отцом, который был против артистической карьеры сына, лишь подтверждала эту теорию.

На самом же деле эта версия далека от правды, ведь родовая фамилия артиста — Райкин. Домыслы же были озвучены Аркадием Хайтом, который в шутку заявил, что Райкин на самом деле Штипельман. И после этого поклонники быстро начали распространять этот слух.