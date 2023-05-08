Вовремя сбежала в Америку: правда о тайном муже Софочки из комедии «Не может быть!» вышла наружу
Эта связь могла ей стоить репутации.
Искрометная комедия Леонида Гайдая «Не может быть!» сделала Ларису Еремину звездой советского экрана. Правда, ее успех на родине длился недолго, ведь в конце 70-х актриса переехала в США.
Личная жизнь актрисы всегда была окутана мифами. Ей приписывали отношения с «цыганским принцем» по имени Борис Буряце. Он был солистом ансамбля «Ромэн» и крутил роман с дочерью Брежнева. Также Борис был замешан в криминале, из-за чего оказался за решеткой.
Во время своего заключения Буряце женился на одной актрисе. Он не раскрывал ее имени, но говорил, что она снималась в картине «Поцелуй Чаниты». Многие были уверены, что его супругой стала именно Еремина, ведь она исполнила в этом фильме главную роль.
Однако факты не сходятся. Борис был за решеткой в первой половине 80-х, а Лариса в это время уже жила в США. Поэтому целесообразно предположить, что супругой цыганского принца стала Наталия Дрожжина, тоже засветившаяся в фильме «Поцелуй Чаниты».
Что касается Ларисы, то она вовремя сбежала в Штаты, ведь предполагаемая связь с криминальным цыганским авторитетом могла сильно «ударить» по ее репутации. Правду о «романе» актрисы и Бориса Буряце рассказал автор Дзен-канала «Жизнь после славы».