Вовочка вырос: как сегодня выглядит тот самый мальчик из анекдотов

Признайтесь, вы думали, что анекдоты про Вовочку — это собирательный образ несуществующего мальчишки и вымысел? Вовсе нет. Прототип у героя смешных историй был. И весьма реальный — Игорь Качанов. Мальчишка снялся в комедийном сериале «Вовочка». А сцены из этого проекта после «растащили» на анекдоты и смешные истории.

В детстве Качанов имел вид забавный и хулиганистый, таким, в общем-то, и являлся его персонаж в сериале. Однако каким стал Вовочка, когда вырос? Сегодня маленького талантливого актера уже не узнать. Да и не актер он теперь вовсе. Игорь стезе лицедейства предпочел журналистику и вместо Щуки или ГИТИСа окончил СПбГУ.

Правда, мир кинематографа, когда угодил в него один раз, а тем более успешно, уже никогда не отпустит. Поэтому Качанов не попрощался с голубым экраном окончательно. Сейчас он иногда работает в качестве актера дубляжа. Кстати, экранному Вовочке уже 33 года — чужие дети быстро растут.