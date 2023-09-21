Вовк уже была одной ногой в могиле: видела свет в конце туннеля

Каждый человек, который был на грани смерти, запоминает это на всю жизнь. Среди людей, перенесших состояние клинической смерти, есть немало знаменитостей. Звезда телевидения Ангелина Вовк еще в молодости едва не отошла в мир иной.

Когда Ангелине Михайловне было 33 года, она почувствовала себя плохо на съемках новогоднего «Голубого огонька». Диктора отправили в больницу, где выяснилось — у женщины внематочная беременность. К сожалению, вмешательство врачей только усугубило ситуацию.

После переливания крови у Вовк началось заражение, а ледяной рентгеновский аппарат спровоцировал пневмонию. В итоге Ангелина Михайловна оказалась на грани жизни и смерти. Позже ведущая рассказала, что в этом состоянии чувствовала себя очень легкой и услышала голос матери. К счастью, врачам удалось спасти звезду, но детей она иметь уже не смогла.