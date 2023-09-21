Вовк уже была одной ногой в могиле: видела свет в конце туннеля
Звезда пережила настоящую трагедию.
Каждый человек, который был на грани смерти, запоминает это на всю жизнь. Среди людей, перенесших состояние клинической смерти, есть немало знаменитостей. Звезда телевидения Ангелина Вовк еще в молодости едва не отошла в мир иной.
Когда Ангелине Михайловне было 33 года, она почувствовала себя плохо на съемках новогоднего «Голубого огонька». Диктора отправили в больницу, где выяснилось — у женщины внематочная беременность. К сожалению, вмешательство врачей только усугубило ситуацию.
После переливания крови у Вовк началось заражение, а ледяной рентгеновский аппарат спровоцировал пневмонию. В итоге Ангелина Михайловна оказалась на грани жизни и смерти. Позже ведущая рассказала, что в этом состоянии чувствовала себя очень легкой и услышала голос матери. К счастью, врачам удалось спасти звезду, но детей она иметь уже не смогла.