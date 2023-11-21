Вовек не догадаться: вот что показывали в советских кинотеатрах вместо рекламы

Сейчас в кинотеатрах перед началом фильма крутят огромное количество рекламы и трейлеров. Можно спокойно приходить спустя 10-15 минут после официального начала сеанса — ничего важного зритель не пропустит.

В Советском Союзе маркетинговых роликов не было. Однако кино тоже демонстрировали не сразу. Перед художественной картиной пускали другой обязательный блок.

Как правило, это были «Новости дня». Суть понятна по названию: информационная передача рассказывала об основных событиях в стране и в мире.

Некоторым посетителям везло больше. Им показывали «Фитиль» — знаменитый сатирический киножурнал, в котором снимались Георгий Вицин, Леонид Быков, Фаина Раневская и другие звезды.

Эти выпуски обычно не пропускали. «Фитиль» был ярким, интересным, смешным и злободневным — настолько, насколько это представлялось возможным в условиях цензуры.