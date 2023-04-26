Вован из «Реальных пацанов» при живой жене живет с другой уже год: нам удалось найти ее фото

Владимир Селиванов позабыл о том, что многоженство в России не принято. Звезда сериала «Реальные пацаны» живет под одной крышей с известным блогером Александрой Калмыковой и ее детьми от первого брака. А вот свою законную жену Викторию Маркину и дочь Еву оставил.

Несмотря на новые отношения, Селиванов не спешит получать официальный развод. Музыканта совсем не смущает тот факт, что, в отличие от него, Александра уже разошлась с мужем. Калмыкова отмечает, что расторгла этот брак, поскольку супруг был против ее публичности.

Между тем Селиванов признался, что когда-то их с Маркиной объединило желание иметь ребенка. Но после появления Евы на свет чувства супружеской пары изжили себя. По мнению звезды, ему давно следовало уйти от жены, но сделать он это смог лишь после встречи с Александрой, которая случилась летом прошлого года.

«Я думаю, это какой-то судьбоносный момент», — заметил экранный Вован в интервью для YouTube-канала FAMETIME TV , уточнив, что развод с Викторией пока подождет.

К слову, теперь поклонники знают, как выглядит та, которая покорила сердце Селиванова: яркая эффектная блондинка приняла вместе с актером участие в съемках выпуска.