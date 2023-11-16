Воткнут нож в спину без угрызений совести: эти 5 знаков зодиака самые мстительные

Отношения с некоторыми людьми в жизни складываются далеко не так, как хотелось бы. Иногда даже между хорошими друзьями возникают обиды и недопонимание. Идеальным вариантом развития событий будет разговор по душам и примирение. Но иногда это просто невозможно.

Некоторые люди обладают невероятной жаждой мести и не прощают остальным обид. Астрологи уверяют, что это зависит от знака зодиака человека.

Близнецы

Несмотря на тот миловидный образ, который они о себе создают, подобные люди обязательно найдут способ отомстить. Чаще всего они рассказывают нелицеприятные тайны и секреты, подмачивающие репутацию.

Рак

Обладатели этого знака — эмоциональные и импульсивные люди. Свою месть они приберегут на будущее и отвернутся от обидчика, если ему будет нужна помощь.

Рыбы

Такие люди с противниками поступают очень изощренно. Они могут распускать грязные сплетни, давать вредные советы или постоянно выяснять отношения.

Дева

Казалось бы, обладатели подобного знака имеют огромный запас терпения. На самом деле именно он помогает им вынашивать целый план мести, чтобы затем претворить его в жизнь.

Скорпион

Месть таких людей будет очень точной. Они легко найдут слабое место обидчика и нанесут по нему сокрушительный удар, когда он не будет этого ждать.