Вот зачем в Советском Союзе ввели школьную форму: многие даже не догадываются

Люди, которые ностальгируют по СССР, часто вспоминают систему образования. При мысли о типичных советских школах рисуются образы мальчиков и девочек в строгой форме. Более того, некоторые элементы фартучек и костюмов используются даже в современной моде.

Но мало кто знает, а как вообще появилась идея ввести единую одежду для советских школьников. Все дело было в идее всеобщего равенства: чиновники считали, что дети из разных слоев общества в классах должны были выглядеть одинаково.

Строгие пиджаки и брюки, блузки, юбки, сарафаны и фартуки объединяли собой отличников и двоечников, бедных и богатых. Кроме того, таким образом можно было создать определенное психологическое влияние на детей. Фактически со школьной скамьи их учили единообразию и опасности свободы и вольности.

Даже фартук в наряде для девочек появился не просто так. Таким образом распределялись гендерные роли, намекая, что школьницы — будущие хозяйки дома и хранительницы очага. А с практической точки зрения этот элемент одежды защищал униформу от пятен чернил.