Вот зачем наши бабушки накрывали телевизоры салфеткой: узнав, будете смеяться

Во многих квартирах, в которых живут пенсионеры, есть несколько типичных атрибутов. Это ковер на стене, радиоприемник, обилие декора и белая вязаная салфетка, покрывающая экран «пузатого» телевизора. Современная молодежь недоумевает, зачем накрывать тканью электроприбор. Есть несколько версий появления этой странной привычки у пожилых людей.

Одни считали, что салфетка защищает кинескоп и люминофор, продлевая срок службы техники. Якобы декор помогал отражать солнечный свет, однако позднее выяснилось, что ультрафиолет не вредит телевизорам, а поломки происходят по иным причинам.

Другие уверены, что ткань берегла экран от царапин, механических повреждений и пыли. В этом есть доля правды, однако на самом деле люди чаще стелили салфетку на телевизор для красоты, как и на любые другие поверхности в доме. Благодаря таким милым деталям квартира наполнялась теплом и уютом.