Вот за кого не стыдно! 6 российских сериалов, которые купил Netflix

Да, такое бывает. И нет, это не шутка.

Мы привыкли, что Netflix — это американские блокбастеры, корейские дорамы и британский чёрный юмор. Но где-то в недрах каталога притаились шесть проектов, снятых на великом и могучем. Причём не просто притаились — их показывают зрителям по всему миру. Эти российские сериалы оказались в одной компании с "Очень странными делами" – можем ими гордиться.

Лучше, чем люди

Представьте: 2029 год, по улицам ходят андроиды, похожие на людей. Они убирают квартиры, работают няньками, развлекают одиноких. Казалось бы, утопия — но кто-то уже точит вилы. Потому что машина, которая выглядит как человек и ведёт себя как человек, начинает вызывать вопросы. А что, если она ещё и чувствует как человек? Это первый российский сериал, который Netflix не просто лицензировал, а выкупил для показа в 190 странах. Сумма сделки — миллион долларов. В главных ролях — Паулина Андреева и Кирилл Кяро. Сериал сравнивают с "Миром Дикого Запада", но у него есть своё лицо: меньше философских разговоров, больше семейной драмы и русской хтони.

Эпидемия

Когда мастер ужасов пишет в соцсетях, что русский сериал про вирус — это круто, можно считать, что жизнь удалась. Стивен Кинг, автор "Противостояния" (романа о пандемии, уничтожившей цивилизацию), знает толк в апокалипсисах. И он оценил.

Сюжет до боли актуален (особенно после 2020-го): неизвестный вирус превращает Москву в зону бедствия. Герой по имени Сергей пытается вывезти семью из города. Сериал – не про хэппи-энды: он показывает, как быстро слетает цивилизованность, когда на кону выживание. Сериал снят по роману Яны Вагнер "Вонгозеро" — кстати, книга тоже отличная. Международное название — To the Lake. Второй сезон вышел уже как оригинальный проект Netflix.

Мажор

Игорь Соколовский — тот самый парень на дорогой машине, который паркуется на тротуаре, потому что папа всё решит. Золотая молодёжь, белые кроссовки, полное отсутствие связи с реальностью. И вот однажды папа решает: хватит. Сынок отправляется работать в полицию.

Дальше — классическая история взросления через боль. Коллеги его ненавидят (и можно понять). Преступники не спрашивают, кто твой папа. Реальный мир оказывается сложнее, чем казалось из окна "Порше".

Павел Прилучный в главной роли настолько убедителен, что сериал растянулся на четыре сезона — и каждый собирал аудиторию. Netflix приобрёл права на показ, и западные зрители неожиданно для себя увлеклись русским детективом с человеческим лицом.

Sпарта

Это интересный случай: Netflix выкупил сериал ещё до того, как его показали в России. То есть международный гигант посмотрел материал и сказал: "Берём" — раньше, чем отечественный зритель успел оценить.

Жанр — детективный киберпанк с элементами психологического триллера. Главный герой погружается в виртуальную реальность, где можно прожить любую фантазию. Проблема в том, что граница между "там" и "здесь" начинает размываться. Что реально? Что приснилось? Что ты сделал в игре, а что — в жизни?

Метод

Следователь Родион Меглин раскрывает самые запутанные дела. Маньяки, серийники, извращенцы — он ловит тех, кого другие поймать не могут. У него есть метод. Какой именно — никто не знает. Может, он гений. А может, чтобы понять убийцу, нужно самому быть немного психопатом.

Константин Хабенский играет Меглина, а его напарницу-стажёрку – Паулина Андреева. У неё свои мотивы: она хочет разгадать секрет метода, чтобы найти убийцу матери. Но чем ближе она подбирается к правде, тем страшнее становится. Сериал часто сравнивают с "Молчанием ягнят" и "Ганнибалом" — и сравнение честное. Это не клон, а полноценный представитель жанра, со своей атмосферой и своими тараканами.

Саранча

Если предыдущие сериалы — это жанровое кино с фантастикой, детективами и вирусами, то "Саранча" — чистая драма. История страсти, которая разрушает всё на своём пути.

Артём — парень из провинции. Лера — москвичка из другого мира. Они встречаются, и между ними вспыхивает то, что принято называть роковой страстью. Проблема в том, что у обоих есть своя жизнь, свои обязательства, свои люди, которые будут страдать. Но остановиться они не могут.