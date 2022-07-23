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Вот за какую роль Ларису Долину растерзали бы американцы

23 июля 2022 14:10
Вот за какую роль Ларису Долину растерзали бы американцы

Артистам доставалось и за меньшее.

Культура отмены в Америке привела к тому, что голливудским звездам пришлось с особой осторожностью подбирать слова и подчищать собственную биографию, определенные эпизоды из которой могли бы разрушить их карьеру.

Проблемой для некоторых актеров становились даже роли в кино, где им приходилось гримироваться под темнокожих людей, как например Роберту Дауни-младшему в «Солдатах неудачи». Из-за образа белого актера, притворяющегося темнокожим, его обвинили в blackface — одном из видов расизма.

Подобные обвинения звучали и в адрес российских артистов. К примеру, в 2019 году балерина Мисти Коупленд уличила в блэкфейсе звезд Большого театра, из-за их грима в «Баядерке».

Такая же участь могла постичь и Ларису Долину, ознакомься американцы с ее фильмографией. В 1983 году она сыграла кубинскую певицу Клементину в фильме «Мы из джаза» Карена Шахназарова, для чего ей потребовалось сделать завивку в стиле афро и затонировать кожу.

Вот за какую роль Ларису Долину растерзали бы американцы
Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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