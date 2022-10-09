Вот за какую безобидную детскую книгу Чуковского травили в СССР

Корней Иванович Чуковский – один из самых известных советских писателей. Его сказки «Мойдодыр», «Тараканище» и «Доктор Айболит» хорошо известны каждому россиянину с детства. Мало кто знает, что писателю пришлось пройти через настоящую травлю, чтобы его произведения были в итоге напечатаны. Издание «Аргументы и Факты» , ссылаясь на опубликованные дневники Чуковского, рассказывают, что против него ополчился практически весь литературный свет первой половины XX века.

После того, как творчество Чуковского раскритиковала вдова Ленина Крупская и Заместитель Заведующего Гублитом Быстрова, в «Литературной газете» было опубликовано письмо, которое подписали 30 писателей. Среди них была и Агния Барто, и Сергей Ауслендер, и Лев Остроумов. Они предъявляли Чуковскому претензии в его мелкобуржуазной позиции, которая вредит советским детям. Кроме того, они увидели в строке «А нечистым трубочистам стыд и срам, стыд и срам» иронию над рабочим классом, которая не имела право на существование в советской литературе. Одним из немногих, кто поддерживал Чуковского, был писатель Максим Горький. Именно благодаря ему многие из произведения Корнея Ивановича в итоге увидели свет.