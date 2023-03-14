Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Вот за каким мужчиной женщины огненных знаков Зодиака будут как за каменной стеной

Вот за каким мужчиной женщины огненных знаков Зодиака будут как за каменной стеной

14 марта 2023 12:00
Вот за каким мужчиной женщины огненных знаков Зодиака будут как за каменной стеной

Астрологи рассказали, как выглядит идеал Овна, Львицы и Стрельца.

Дамы, рожденные под огненными знаками, славятся своим сложным характером и высокими требованиями к спутнику жизни. Кажется, что непростой нрав женщины-Овна, Стрельца и Львицы вовсе не позволяет им устроить личную жизнь, но на самом деле это не так. Необходимо лишь понять, какой типаж мужчин им подходит, и отправиться на поиски. Астрологи выяснили, рядом с какими представителями сильного пола “огненные” девушки будут чувствовать себя счастливыми и защищенными.

Овен

Девушки, рожденные под знаком Овна, убеждены, что прекраснее, умнее, талантливее (и так далее по списку) их нет на всем белом свете. Соответственно, парень им нужен точно такой же - самый лучший в этой части галактики.

Запросы у представительницы этого знака ого-го, поэтому она, конечно, устроит целый смотр принцев всех мастей. Заставит и дракона победить, и летучий корабль построить, и черевички раздобыть.

Тот, кто с достоинством пройдет все мудреные испытания, удостоится чести стать спутником девы-Овна. Но расслабляться рано - у уроженки огненного знака что ни день, то новый запрос. Что может удержать рядом с ней? Только любовь.

Лев

Для Львицы важно, чтобы ее партнер был воплощением мужественности. Еще бы, ведь она сама - эталон представительницы прекрасного пола. Поэтому и парня себе ищет под стать.

Герой, который способен покорить сердечко уроженки огненного знака, должен быть таким, чтобы не стыдно было в свет вывести, но в то же время не должен затмевать свою королеву. Конкуренции она не потерпит.

А самое главное, он должен во всем ее слушаться. Если Львица дала команду - значит, ее нужно выполнять, а уж как, это не ее проблемы. В общем, скромный, но исполнительный парень с приятной внешностью ей идеально подойдет.

Стрелец

Лучший партнер для девушки-Стрельца - не тот, что будет вытаскивать ее из многочисленных передряг, а тот, что с удовольствием разделит с ней очередное сумасшедшее приключение.

При этом он должен обладать еще целым набором дополнительных качеств: красота, ум, таланты, богатство, чувство юмора… Требований у представительницы огненного знака - целый список.

А самое главное, чтобы рядом с ним даме-Стрельцу было легко. Если партнер начинает угнетать ее одним своим присутствием, уроженка знака расстанется с ним без лишних сожалений, каким бы распрекрасным они не был.

Елена Королева
Елена Королева
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Related video