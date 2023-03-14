Вот за каким мужчиной женщины огненных знаков Зодиака будут как за каменной стеной

Дамы, рожденные под огненными знаками, славятся своим сложным характером и высокими требованиями к спутнику жизни. Кажется, что непростой нрав женщины-Овна, Стрельца и Львицы вовсе не позволяет им устроить личную жизнь, но на самом деле это не так. Необходимо лишь понять, какой типаж мужчин им подходит, и отправиться на поиски. Астрологи выяснили, рядом с какими представителями сильного пола “огненные” девушки будут чувствовать себя счастливыми и защищенными.

Овен

Девушки, рожденные под знаком Овна, убеждены, что прекраснее, умнее, талантливее (и так далее по списку) их нет на всем белом свете. Соответственно, парень им нужен точно такой же - самый лучший в этой части галактики.

Запросы у представительницы этого знака ого-го, поэтому она, конечно, устроит целый смотр принцев всех мастей. Заставит и дракона победить, и летучий корабль построить, и черевички раздобыть.

Тот, кто с достоинством пройдет все мудреные испытания, удостоится чести стать спутником девы-Овна. Но расслабляться рано - у уроженки огненного знака что ни день, то новый запрос. Что может удержать рядом с ней? Только любовь.

Лев

Для Львицы важно, чтобы ее партнер был воплощением мужественности. Еще бы, ведь она сама - эталон представительницы прекрасного пола. Поэтому и парня себе ищет под стать.

Герой, который способен покорить сердечко уроженки огненного знака, должен быть таким, чтобы не стыдно было в свет вывести, но в то же время не должен затмевать свою королеву. Конкуренции она не потерпит.

А самое главное, он должен во всем ее слушаться. Если Львица дала команду - значит, ее нужно выполнять, а уж как, это не ее проблемы. В общем, скромный, но исполнительный парень с приятной внешностью ей идеально подойдет.

Стрелец

Лучший партнер для девушки-Стрельца - не тот, что будет вытаскивать ее из многочисленных передряг, а тот, что с удовольствием разделит с ней очередное сумасшедшее приключение.

При этом он должен обладать еще целым набором дополнительных качеств: красота, ум, таланты, богатство, чувство юмора… Требований у представительницы огненного знака - целый список.

А самое главное, чтобы рядом с ним даме-Стрельцу было легко. Если партнер начинает угнетать ее одним своим присутствием, уроженка знака расстанется с ним без лишних сожалений, каким бы распрекрасным они не был.