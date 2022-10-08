Вот за что в Миронова швыряли творогом на съемках «Бриллиантовой руки»

Культовая комедия Леонида Гайдая в следующем году отметит 55-летний юбилей со дня выхода на экраны. Но фильм до сих пор не теряет своей актуальности, его любит и пересматривает не одно поколение россиян. Тем интереснее, когда на свет всплывают неизвестные подробности о съемках «Бриллиантовой руки».

Например, в сцене, когда герой Андрея Миронова дарит жене Семена Семеновича цветы, а ребенку - мороженое, на самом деле вместо эскимо фигурировал обычный творог. Именно это кисломолочное изделие «прилетело» в лицо Геши от шкодливого сына Горбункова.

Гайдай резонно посчитал, что мороженое слишком быстро тает и некрасиво растекается по лицу артиста. Другое дело – творог, он более выигрышно смотрелся в кадре. Однако режиссеру все равно пришлось снять целых восемь дублей, чтобы выбрать наиболее удачный. Это значит, что Миронову пришлось вытерпеть восемь ударов творожной массы по своему лицу.