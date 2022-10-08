Вот за что советские женщины невзлюбили создателя «Винни-Пуха»

Федор Хитрук за свою творческую карьеру создал немало шедевров, в числе которых есть всеми любимый советский «Винни-Пух». Однако были и в работах Хитрука настоящие провалы. В 1974 году на студии «Союзмультфильм», на которой Федор работал с 37 года, вышел мультфильм-притча под названием «Дарю тебе звезду», и советские женщины моментально ополчились против Хитрука.

Сюжет этой анимации состоит из четырех частей, написанных в песнях. Все они объединены общей идеей: мужчина поет оды своей женщине, а она в это время занимается хозяйством. Будь то пещерные люди, современные супруги или пара будущего – мужчина говорит о любви, женщина моет посуду. Такой подход возмутил женщин в СССР, и на Хитрука обрушилась критика. Сам мультипликатор позже признался, что задумывал мульфильм как иронию, но получилось плохо. Несмотря на активную критику советских женщин, мультфильм «Дарю тебе звезду» получил специальный приз жюри на киносмотре в Канне, а в 1976 был удостоен Государственной премии СССР.