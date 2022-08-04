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Вот за что следователь по делу Чикатило разнес Нагиева

4 августа 2022 09:55
Вот за что следователь по делу Чикатило разнес Нагиева

Актер сыграл известного преступника в сериале Сарика Андреасяна.

Дмитрий Нагиев совершенно не похож на маньяка Андрея Чикатило. В этом уверен следователь Амурхан Яндиев, занимавшийся резонансным делом.

Прославленный актер в двух сезонах воплощал самого известного маньяка СССР. Как не раз отмечали зрители, роль стала для многих из них неожиданностью, ведь Нагиев известен преимущественно по своим комедийным проектам. Однако, как уверен Яндиев, работавший в следственной группе по делу и знакомый с настоящим Чикатило, Нагиев не похож на преступника. Актер, несмотря на свои старания, отличается и походкой, и голосом.

«Нет, не похож он на Чикатило! И походка не та. Он ходил как медведь, колени подгибал», — рассказывает эксперт в беседе с «Комсомольской правдой».

Схожесть же проявляется лишь в общем гардеробе Нагиева и Чикатило. Маньяк носил ту же фетровую шляпу и очки в роговой оправе, а также плащ с мягкими плечами, вот только в случае с Нагиевым образ получился не пугающим, а скорее комичным, неуловимо напоминающим роль Нагиева в шоу «Осторожно, модерн!»

Самая известная «бабушка» советского кино окончила жизнь в психушке

Фото: Legion-Media, кадр из сериала
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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