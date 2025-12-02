Вот за что Паттинсону реально должно быть неловко: даже худшая часть «Сумерек» — шедевр на фоне этого провала с 4,8 баллами

Роберт Паттинсон уже десять лет как мастерски делает вид, что роли Эдварда Каллена не существует. В каждом интервью он с удовольствием подшучивает над «Сумерками», стесняется фандома и будто хотел бы стереть того блестящего вампира из своей фильмографии.

Если у актера и правда есть проект, за который стоило бы стыдиться — так это совсем не «Сумерки». Потому что «Сумерки» до сих пор обожают сотни миллионов девчонок, да и оценки у франшизы вполне бодрые: от 5,9 до 6,7.

Это, знаете ли, более чем достойно для подростковой саги, которую весь мир цитировал и цитирует до сих пор. А вот где Паттинсон реально «проиграл» — так это в фильме «Космополис» (2012). Печальные 4,8 балла на Кинопоиске говорят громче слов.

Что там вообще происходит?

Те, кому удостоилась честь сходить на данный шедевр в кинотеатр, вспоминают: к концу фильма зал оставался пустым. Нам показывают 24 часа из жизни 28-летнего миллиардера Эрика Пэкера — и почти все это время он сидит в лимузине. Просто сидит и разговаривает, очень много разговаривает.

Под конец сеанса почти никого в зале не осталось. Половина сидевших сидели в зале с видом: "Что я только что сейчас увидел?", а другие взахлеб смеялись, — пишут рецензенты.

Причем в основном о финансах так, будто ты случайно включил переписку трейдеров из закрытого чата. Он изменяет жене, теряет деньги, на него нападают — но все это происходит где-то между длиннющими философскими монологами. Есть ощущение, что фильм хочет быть антикапиталистическим манифестом, но выглядит скорее как марафон по выживанию

Это тот фильм, который вы можете смотреть, с выражением лица типа "А что происходит вообще?".

Если «Сумерки» — это поп-культура, за которую стыдиться даже весело, то «Космополис» окончательно дает убедиться в том, что Паттинсон действительно когда-то был не слишком избирательным. К счастью, режиссерам удалось разглядеть его талант, и сейчас он блистает у Кристофера Нолана и в крупных проектах DC.

