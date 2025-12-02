Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Вот за что Паттинсону реально должно быть неловко: даже худшая часть «Сумерек» — шедевр на фоне этого провала с 4,8 баллами

Вот за что Паттинсону реально должно быть неловко: даже худшая часть «Сумерек» — шедевр на фоне этого провала с 4,8 баллами

2 декабря 2025 13:17
Вот за что Паттинсону реально должно быть неловко: даже худшая часть «Сумерек» — шедевр на фоне этого провала с 4,8 баллами

К середине фильма залы кинотеатров пустели.

Роберт Паттинсон уже десять лет как мастерски делает вид, что роли Эдварда Каллена не существует. В каждом интервью он с удовольствием подшучивает над «Сумерками», стесняется фандома и будто хотел бы стереть того блестящего вампира из своей фильмографии.

Если у актера и правда есть проект, за который стоило бы стыдиться — так это совсем не «Сумерки». Потому что «Сумерки» до сих пор обожают сотни миллионов девчонок, да и оценки у франшизы вполне бодрые: от 5,9 до 6,7.

Это, знаете ли, более чем достойно для подростковой саги, которую весь мир цитировал и цитирует до сих пор. А вот где Паттинсон реально «проиграл» — так это в фильме «Космополис» (2012). Печальные 4,8 балла на Кинопоиске говорят громче слов.

Что там вообще происходит?

Те, кому удостоилась честь сходить на данный шедевр в кинотеатр, вспоминают: к концу фильма зал оставался пустым. Нам показывают 24 часа из жизни 28-летнего миллиардера Эрика Пэкера — и почти все это время он сидит в лимузине. Просто сидит и разговаривает, очень много разговаривает.

Под конец сеанса почти никого в зале не осталось. Половина сидевших сидели в зале с видом: "Что я только что сейчас увидел?", а другие взахлеб смеялись, — пишут рецензенты.

Вот за что Паттинсону реально должно быть неловко: даже худшая часть «Сумерек» — шедевр на фоне этого провала с 4,8 баллами

Причем в основном о финансах так, будто ты случайно включил переписку трейдеров из закрытого чата. Он изменяет жене, теряет деньги, на него нападают — но все это происходит где-то между длиннющими философскими монологами. Есть ощущение, что фильм хочет быть антикапиталистическим манифестом, но выглядит скорее как марафон по выживанию

Это тот фильм, который вы можете смотреть, с выражением лица типа "А что происходит вообще?".

Вот за что Паттинсону реально должно быть неловко: даже худшая часть «Сумерек» — шедевр на фоне этого провала с 4,8 баллами

Если «Сумерки» — это поп-культура, за которую стыдиться даже весело, то «Космополис» окончательно дает убедиться в том, что Паттинсон действительно когда-то был не слишком избирательным. К счастью, режиссерам удалось разглядеть его талант, и сейчас он блистает у Кристофера Нолана и в крупных проектах DC.

Ранее мы писали: «Величие “Чужого” можно помножить на ноль»: ИИ вычислил самый переоцененный фильм Ридли Скотта – и рейтинг 7.0 не спас

Фото: Кадры из фильмов «Сумерки» (2008 г.), «Космополис» (2012 г.)
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Она всего лишь упырь на Манхэттене: в США наконец-то снимут замену «Сумерек», и вампиры здесь – элита (но своя Белла тоже есть) Она всего лишь упырь на Манхэттене: в США наконец-то снимут замену «Сумерек», и вампиры здесь – элита (но своя Белла тоже есть) Читать дальше 14 декабря 2025
«Пола Уокера заменили футболистом, абсурд»: в «Форсаже 11» снимется Криштиану Роналду, и для Брайана О’Коннера, похоже, в фильме места нет «Пола Уокера заменили футболистом, абсурд»: в «Форсаже 11» снимется Криштиану Роналду, и для Брайана О’Коннера, похоже, в фильме места нет Читать дальше 14 декабря 2025
Тьма накрыла нас, Арагорн: в новом «Властелине колец» официально перепишут канон – Мортенсену не дали вернуться к культовой роли Тьма накрыла нас, Арагорн: в новом «Властелине колец» официально перепишут канон – Мортенсену не дали вернуться к культовой роли Читать дальше 14 декабря 2025
В «Зеленой миле» Джона Коффи должен был играть другой голливудский гигант: Дарабонта пришлось переубеждать Уиллису В «Зеленой миле» Джона Коффи должен был играть другой голливудский гигант: Дарабонта пришлось переубеждать Уиллису Читать дальше 14 декабря 2025
Пеннивайза много не бывает: «Оно» повторит судьбу скандального «Снайдерката» - ждите абсолютно другой фильм Пеннивайза много не бывает: «Оно» повторит судьбу скандального «Снайдерката» - ждите абсолютно другой фильм Читать дальше 13 декабря 2025
Заключил сделку с Воландом: «Мастер и Маргарита» от Деппа 100% превзойдет сериал Бортко хотя бы в одном Заключил сделку с Воландом: «Мастер и Маргарита» от Деппа 100% превзойдет сериал Бортко хотя бы в одном Читать дальше 13 декабря 2025
«Он немного аутист»: Колокольников восторгается работой с этим американским режиссером, хотя другие актеры называют ее «мучительной» «Он немного аутист»: Колокольников восторгается работой с этим американским режиссером, хотя другие актеры называют ее «мучительной» Читать дальше 12 декабря 2025
На такой диете худел Мерфи ради фильма Нолана: в «Оппенгеймере» похож на обтянутый скелет На такой диете худел Мерфи ради фильма Нолана: в «Оппенгеймере» похож на обтянутый скелет Читать дальше 12 декабря 2025
«Рок-н-рольщик» Гая Ричи вышел 17 лет назад: многие так и не знают, что у русского олигарха оттуда есть реальный прототип «Рок-н-рольщик» Гая Ричи вышел 17 лет назад: многие так и не знают, что у русского олигарха оттуда есть реальный прототип Читать дальше 12 декабря 2025
Sony не стала ждать сборов: «28 лет спустя» получит третью часть, а Киллиан Мерфи — шанс завершить историю, начатую в 2002 году Sony не стала ждать сборов: «28 лет спустя» получит третью часть, а Киллиан Мерфи — шанс завершить историю, начатую в 2002 году Читать дальше 12 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше