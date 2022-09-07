Вот за что Хюррем уважала самую красивую сестру султана Сулеймана

О жизни родившейся в 1497 году Бейхан-султан мы знаем совсем немного. В пятнадцатилетнем возрасте ее выдали за наместника провинции Семендир Ферхата-пашу, который позже стал третьим визирем империи. Но семейная жизнь супругов не сложилась из-за того, что 27-летний Ферхат обладал агрессивным и вспыльчивым характером.

В 1525 году визирь был схвачен по обвинению во взяточничестве и казнен. Бейхан стала вдовой и поспешно уехала из дворца, разорвав все связи не только с братом, но даже с матерью и сестрами. Так продолжалось до 1536 года, когда женщина вернулась ко двору в Топкапы, чтобы выйти за великого визиря Мехмеда-пашу.

Но и во второй раз семейная жизнь Бейхан не сложилась — через три года после свадьбы муж скончался, не пережив эпидемии чумы. После этого сестра Сулеймана Великолепного окончательно решила исчезнуть из дворцовой жизни. Говорят, что именно это и стало причиной для уважительного отношения к ней со стороны Хюррем-султан.

Остаток жизни Бейхан-султан провела в своем имении в Скопье (нынешняя Македония), где воспитывала своих детей и племянников. Там она и умерла в возрасте 62 лет.