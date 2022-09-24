Вот за что Чарли Чаплина выгнали из Америки: россияне не поймут

Англичанин Чарли Чаплин построил успешную карьеру в США. Его работы стали новым этапом в развитии американского кинематографа. При этом в стране, куда так всегда тянулся актер и режиссер, его не жаловали. А в 1952 году Чаплина и вовсе выгнали из Америки, запретив ему въезд.

К этому времени он уже порядком рассердил политиков США и особенно директора ФБР Эдгара Гувера своим поведением. Его картины «Великий диктатор» и «Новые времена» открыто критиковали капиталистическое общество. Чаплина начали считать поборником коммунизма, его подозревали в антиамериканской деятельности. Последней каплей стали открытые заявления актера в 1942 году, когда он организовал целую кампанию в рамках поддержки идеи открытия второго фронта на Второй мировой войне.

Сейчас современные россияне возмущены критикой позиции Чаплина, ведь в то время, как их предки, советские солдаты, гибли в боях, актер предлагал эффективные меры помощи, а правительство его игнорировало. После запрета въезда в США Чарли поселился в Швейцарии, где и скончался в 1977 году.