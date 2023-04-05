Вот времена были: на что хватало стипендии студента в СССР

Советская власть внимательно относилась к студентам. Учащиеся всей страны получали престижное образование, а после защиты диплома — гарантированное рабочее место. При этом чиновники старались обеспечить их необходимым, выделив абсолютно всем стипендии.

Так, стандартные 35 рублей мог получить каждый студент, если закрывал сессию без долгов и низких оценок. Отличники же забирали уже 50 рублей, а те, кто занимались важными научными исследованиями, все 100.

Самой престижной считалась так называемая «Ленинская».

На выплату в 130 рублей мог рассчитывать образцово-показательный студент, который был знаменитостью учебного заведения и отличился не только в аудиториях, но и в общественной работе.

И даже самой минимальной стипендии могло хватить на насыщенную жизнь. Например, посещение музея обходилось всего в 10 копеек, а билет в театр — в 50. Доступным был и поход в кино, ведь один билетик мог стоить всего 20 копеек. Стоимость продуктов также не обедняла учащихся, ведь в столовой можно было потратить 70 копеек, но можно ведь купить еду вместе с соседями по общежитию и готовить дома, что выйдет еще дешевле.