Вот-вот переплюнет отца: сын Шварценеггера не только качок, но и известный актер

Если бы Арнольд Шварценеггер за спиной у жены не крутил роман с домработницей, у него так и не появился бы достойный преемник. Из всех детей звезды лишь внебрачный сын Джозеф Баена пошел по его стопам.

Пышноволосый красавчик времени даром не теряет. Чтобы держать свое тело в потрясающей форме, он, не жалея себя, пашет в спортзале. И, кажется, вот-вот переплюнет знаменитого отца. Мир знает парня не только как качка, но и как известного актера.

На счету мачо значатся около семи картин разных жанров: комедии, драмы, триллеры. Одним словом, звездный наследник делает большие успехи, чем сильно радует папу.

Железный Арни не скрывает, что расстроен, ведь никто из его законнорожденных детей не взял с него пример. Больше всего достается младшему сыну знаменитости — заплывшему жирами Кристоферу. Хейтеры злорадствуют, насмехаясь над тем, что Джозеф любит спорт, а его брат — булочки.