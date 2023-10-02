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Вот-вот переплюнет отца: сын Шварценеггера не только качок, но и известный актер

2 октября 2023 13:45
Вот-вот переплюнет отца: сын Шварценеггера не только качок, но и известный актер

Железный Арни может гордиться.

Если бы Арнольд Шварценеггер за спиной у жены не крутил роман с домработницей, у него так и не появился бы достойный преемник. Из всех детей звезды лишь внебрачный сын Джозеф Баена пошел по его стопам.

Пышноволосый красавчик времени даром не теряет. Чтобы держать свое тело в потрясающей форме, он, не жалея себя, пашет в спортзале. И, кажется, вот-вот переплюнет знаменитого отца. Мир знает парня не только как качка, но и как известного актера.

На счету мачо значатся около семи картин разных жанров: комедии, драмы, триллеры. Одним словом, звездный наследник делает большие успехи, чем сильно радует папу.

Железный Арни не скрывает, что расстроен, ведь никто из его законнорожденных детей не взял с него пример. Больше всего достается младшему сыну знаменитости — заплывшему жирами Кристоферу. Хейтеры злорадствуют, насмехаясь над тем, что Джозеф любит спорт, а его брат — булочки.

Вот-вот переплюнет отца: сын Шварценеггера не только качок, но и известный актер
Фото: Legion-Media, соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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