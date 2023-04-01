«Вот в кого вы такая красотка»: отец Вики из «Кухни» произвел фурор в Сети
Пользователи Сети не поскупились на комплименты.
Елена Подкаминская завоевала любовь поклонников ролью Виктории Гончаровой в сериале «Кухня». От сезона к сезону количество фанатов знаменитости только увеличивалось, и сегодня на ее страницу в социальных сетях подписано уже свыше 1,3 млн человек.
В блоге Подкаминская откровенно рассказывает о своей жизни и не боится делиться кадрами с близкими. Недавно же она опубликовала снимок со своим отцом, музыкантом Ильей Подкаминским, который приурочила к его дню рождения, а в подписи оставила трогательное поздравление.
Запись произвела фурор среди подписчиков знаменитости. В комментариях они осыпали отца Подкаминской комплиментами, отметив, что дочь взяла все самое лучшее от родителей.
«Вот в кого вы такая красавица», «Копия папа», «Вы такие классные», «Какой у вас красивый папа», — пишут удивленные фанаты.