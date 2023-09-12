Вот в кого красавица: как выглядел отец Королевой, который 10 лет безуспешно боролся с раком

Народ наслышан о Людмиле Порывай, матери Наташи Королевой. А вот об отце звезды, которого нет в живых вот уже 30 лет, публике известно мало.

Певица до последнего боролась за жизнь родителя. У Владимира Порывай медики обнаружили лейкемию. Тогда артистка уже строила сольную карьеру и тратила гонорары на лечение папы, затянувшееся на долгие 10 лет. Исполнительница устроила его в немецкую клинику, не жалела денег на дорогие лекарства, но все тщетно.

В Сети есть редкое фото Владимира Архиповича, который был хормейстером академического хора. С черно-белого кадра на интернет-пользователей смотрит импозантный мужчина, одетый с иголочки. Красавец в черном костюме, белой рубашке и галстуке точно мог покорить любую.

Поклонники, глядя фотографию, понимают, в кого бывшая жена Игоря Николаева такая красавица. Знаменитость не скрывает, что сильно скучает по отцу, которого похоронила, когда ей было всего 20 лет.