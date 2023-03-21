Вот в кого эта обаятельная улыбка: как выглядит мама Ваенги (фото)

Елена Ваенга известна трепетным отношением к своим близким, а в особенности к маме. Однажды певица расплакалась, когда услышала свою песню «Мама» в исполнении Олега и Родиона Газмановых. Раньше артистка неохотно делилась с подписчиками моментами из личной жизни. Однако не так давно изменила свое мнение и решила познакомить аудиторию со своей мамой.

Звезда выложила фото родительницы Ирины Васильевны Журавель. Женщина, облаченная в черное платье с воротником-стойкой и с накинутой шубой на одно плечо, сидит за столом и улыбается.

«У вас, Лена, мамина улыбка! Такая же милая и нежная», «Как мы, дочери, все рано или поздно становимся похожими на своих мам», — удивлялись комментаторы.

Многие благодарили ее за воспитание кумира и просили певицу беречь родительницу. Также подписчики отметили интеллигентный вид Ирины Васильевны и чувство стиля. «Женщина с тонким вкусом», «Мама ваша очень приятная и интеллигентная — видно по лицу!» — резюмировали фанаты.