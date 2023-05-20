Вот в кого Бондаренко такой красавец: отец актера любой вскружит голову своей улыбкой

Станислав Бондаренко крайне неохотно делится подробностями личной жизни с многотысячной армией поклонниц. Однако одну тайну благодаря откровениям артиста все же удалось раскрыть.

Фанатки наконец-то поняли, кому Бондаренко обязан своей потрясающей внешностью. В соцсетях актер опубликовал теплый семейный снимок. На кадре изображен его отец. И из-за этого снимка у поклонниц пропали сомнения: таким красавчиком кумир вырос именно благодаря папиным генам.

Несмотря на то, что из-за раннего развода родителей в юности Бондаренко почти не общался с кровным отцом и таил на него обиды, тому все же удалось оставить сыну своеобразное «наследство». Ведь фактически Бондаренко стал одним из самых красивых и харизматичных актеров в России.

В качестве реакции на размещенное артистом фото поклонники буквально засыпали знаменитость и его отца комплиментами. И хвалить семейство совершенно точно есть за что.