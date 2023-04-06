Вот в какой день недели согласно астрологии лучше ходить на свидания: тогда вам наверняка перезвонят

Эксперты в области эзотерики убеждены - каждый день недели обладает своей особенной энергетикой и подходит для определенных занятий. Некоторые дни как будто созданы для саморазвития, некоторые - для бизнеса и продвижения по карьерной лестнице. А вот для устройства личной жизни, по словам астрологов, на неделе подходит только один день. Он идеален для знакомств с представителями противоположного пола, приглашений на свидания и собственно романтических встреч.

Пятница

День, знаменующий собой конец рабочей недели, находится под покровительством Венеры - планеты, получившей свое название в честь древнеримской богини любви и красоты. Неудивительно, что именно пятница считается самым подходящим днем для того, чтобы посвятить себя романтике и всему самому прекрасному, что есть на земле.

Эксперты в сфере эзотерики рекомендуют всем без исключения знакам зодиака направить свое внимание на отдых и развлечения, общение с интересными людьми и приятные вещи для себя.

Отправиться по магазинам за покупками, побывать в салоне красоты, сходить в кино, ресторан или театр - все это будет уместно и даже необходимо в пятницу.

Но лучше всего, по мнению специалистов, этот день недели подходит для свиданий.

Если вам назначают романтическую встречу, без всяких колебаний назначайте ее на этот день недели. Покровительница пятницы, Венера, гарантирует, что все пройдет идеально, и если отношения находятся на самой первой ступени развития, они непременно продолжатся.

Свидания, запланированные на пятницу, можно назначать в любом месте - от небольших кафе до галереи современного искусства, встречи в любом случае сложатся самым благоприятным образом. На шансы на серьезное развитие отношений удвоятся, если выбрать какое-то особенное, романтическое место, быть может, связанное с красивой историей любви.

Венера обещает, что даже отъявленные стесняшки по пятницам раскроются в компании интересного им человека и очаруют его.

Планета-покровительница дарит влюбленным, отправившимся на романтическую встречу в этот день, раскованность, красноречие, обаяние - все те качества, которые могут пленить спутника и заставят его сердце биться чаще.

Одним словом, нет более идеального дня для свиданий, чем пятница. Она способствует хорошему настроению, приятной и увлекательной беседе, взаимному интересу и гармоничному развитию отношений.