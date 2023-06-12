Вот в какой день недели лучше всего отправляться на шопинг: совет планет

Кажется, что нет занятия проще, чем шопинг - прошелся по магазинам, выбрал все необходимое и довольный вернулся домой. Вот только на практике все получается не так легко и быстро. То, несмотря на изобилие товаров в магазине, ничего не нравится, то нужного размера нет в наличии, то фасон у вещи приглянулся и идеально сел по фигуре, а цвет категорически не идет… По словам астрологов, отправляться за покупками лучше всего в определенный день недели. Именно тогда звезды будут на вашей стороне, и шопинг доставит настоящее удовольствие.

Среда

Этот день недели, любимый столь многими за то, что после него рукой подать до выходных, находится под покровительством Меркурия. Планета получила свое название в честь античного божества торговли, информации, выгодных связей, а также интеллекта.

Поэтому среда - идеальное время для того, чтобы отправиться за покупками.

Именно в этот день небесные светила будут всячески способствовать благоприятному шопингу. Меркурий устроит все так, чтобы поход по магазинам принес не только удовлетворение, но и экономию.

По средам чаще всего возникает возможность приобрести желанные вещи со скидкой или на других выгодных условиях. Например, появится шанс принять участие в какой-нибудь акции и стать обладателем трех вещей по цене двух или получить иной приятный бонус.

Также среда - отличное время для того, чтобы поторговаться, если речь идет, например, о покупке вещи с рук или на рынке.

Меркурий очень доброжелательно относится к тем, кто пытается сбить цену, но не нахально, а с юмором и уважением к продавцу.

Как правило, в среду обе торгующиеся стороны достигают договоренности и расстаются довольными друг другом, продажей и покупкой. Но самое интересное, конечно, это процесс, когда продавец и покупатель испытывают удовольствие от диалога друг с другом.

Среда - день удивительных находок в магазинах.

Именно в этот день недели наиболее велика вероятность отыскать среди товаров тот, что полюбится с первого же взгляда. Не стоит долго раздумывать над покупкой, Меркурий благоволит к тем, кто не откладывает дело в долгий ящик.

После шопинга по средам приятно посидеть в кафе в компании близких людей, встретиться с подружками, поделиться впечатлениями от покупок и похвастаться свежими приобретениями. Вполне возможно, что поход по магазинам по средам станет новой доброй традицией.