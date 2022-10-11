Вот в каком стихотворении Высоцкий предсказал свою скорую гибель

В одном из своих стихотворений легендарный актер, поэт и бард Владимир Высоцкий сумел предсказать собственную кончину. Незадолго до смерти он написал следующие строки: «Жизнь — алфавит: я где-то Уже в „це-че-ша-ще“, - Уйду я в это лето В малиновом плаще».

Как известно, умер Высоцкий действительно летом — во время московской Олимпиады 1980 года. О том, что поэт представлял свою жизнь как алфавит, тоже упоминали многие друзья и биографы. А под малиновым плащом он, скорее всего, понимал спиртное из-за его схожего цвета. Именно увлечение «зеленым змием» стало одной из главных причин смерти всесоюзного кумира.

Предчувствовал свою смерть и близкий друг Высоцкого, киноартист Олег Даль. Именно на похоронах Владимира Семеновича убитый горем актер предсказал, что он станет следующим. Позднее он говорил, что Высоцкий словно бы позвал его за собой. В итоге так и получилось: Даль пережил своего знаменитого друга всего на полгода, скончавшись в марте 1981 года.