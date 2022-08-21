Вот в каком советском фильме впервые показали «эротику»: ответ рассмешит

Евгений Леонов каждый раз выкладывался на съемочной площадке как в последний раз, демонстрируя не только выдающиеся таланты, но и силу характера. А вот мужество иногда его подводило — причину чего поймет каждый россиянин.

Курьезный и в то же время опасный случай с актером произошел на съемках «Полосатого рейса». В те времена об убедительной графике можно было только мечтать, поэтому актеры вплотную взаимодействовали с тем самым тигром.

В сцене в ванной, где намыливался герой Леонова, создатели незаметно убрали оградительное стекло, отчего артист оказался нос к носу с хищником. Испугавшись, Евгений Павлович вскочил как есть, в одной пене, и бросился прочь. Этот дубль и вошел в финальный монтаж.

Пользователей Сети эта история изрядно повеселила:

«Впервые в СССР показали эротику — Леонов из ванны убегает».

На самом деле, настоящей опасности подверглись вовсе не люди, а сами животные. Так, лев, который появился в фильме, умер во время съемок — от дозы снотворного не выдержало сердце.