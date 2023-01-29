Вот в каком советском фильме образ русских женщин привел итальянцев в восторг

Комедийная драма «Любовь и голуби» до сих пор считается одним из главных фильмов в карьере Владимира Меньшова и входит в классику советского кино. При этом не только отечественные зрители приходят в восторг от знаменитого фильма.

Как оказалось, картина пришлась по душе поклонникам из Италии. Помимо сюжета и режиссерской работы их особенно заинтересовали женские образы, которые напомнили им родных итальянок и покорили смелостью и красотой.

«Женщины из деревень даже в возрасте остаются хорошенькими», «А женщины тут не дают себя в обиду», «Суровые русские женщины, прямо как сицилийки», — признаются зрители фильма в ролике на YouTube-канале «Итальянцы by Kuzno ».

При этом многие отмечают, что не до конца поняли задумку Меньшова, ведь они не так хорошо знакомы с жизнью в России. Однако по уровню страстей зрители сравнили фильм с мелодрамами, которые с детства смотрели в родной Италии.