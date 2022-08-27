Вот в каком платье Кейт Миддлтон покорила Уильяма: а принц – затейник

Хотя истории любви Гарри и Меган уделяется больше внимания, как сказочно романтичной, Кейт и Уильям могут составить им достойную конкуренцию, ведь интеллигентная пара в прошлом была способна на провокационные поступки.

Так, стало известно, как именно будущая герцогиня Кембриджская влюбила в себя принца. Если доверять откровениям друзей Уильяма, это произошло в 2002 году, на модном показе в университете Сент-Эндрюса.

Кейт выступила в роли манекенщицы и на подиум вышла в творении дизайнера Шарлотты Тодд, что выглядело чистой провокацией. Сегодня об этом и помыслить нельзя, но двадцать лет назад Миддлтон дефилировала в прозрачном мини, открывающим взгляду собравшихся ее нижнее белье.

Выяснилось, что принц заплатил 400 фунтов, чтобы оказаться в первом ряду, и провожал Кейт восхищенным взглядом. Именно тогда, утверждал позже друг герцогов, он и влюбился.

Свой эпилог имело и то самое платье: после свадьбы цена на наряд взлетела в разы, и он ушел с молотка за 180 тысяч долларов.