Вот в каком культовом фильме вы точно не заметили Дженис из «Друзей»

Актриса Мэгги Уиллер прославилась благодаря роли Дженис, странной девушки Чендлера, которая говорит скрипучим голосом и противно смеется. Пусть Уиллер сыграла не самого приятного персонажа, но артистка полюбилась миллионам зрителей.

Мэгги Уиллер снялась во многих других известных проектах – «Дрейк и Джош», «Скорая помощь», «Секретные материалы», «Война в доме», «Уилл и Грейс», «Джек и Джилл» и «Как я встретил вашу маму».

Но особое место в ее фильмографии занимает небольшая роль в фильме «Ловушка для родителей» с Линдси Лохан.

Уиллер исполнила роль Марвы-младшей, дочери и помощницы директора лагеря. Но верные фанаты все равно узнали ее даже в очках и с необычной прической.