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Вот в каком культовом фильме вы точно не заметили Дженис из «Друзей»

15 октября 2022 14:00
Вот в каком культовом фильме вы точно не заметили Дженис из «Друзей»

Она сыграла в любимой многими детской комедии.

Актриса Мэгги Уиллер прославилась благодаря роли Дженис, странной девушки Чендлера, которая говорит скрипучим голосом и противно смеется. Пусть Уиллер сыграла не самого приятного персонажа, но артистка полюбилась миллионам зрителей.

Мэгги Уиллер снялась во многих других известных проектах – «Дрейк и Джош», «Скорая помощь», «Секретные материалы», «Война в доме», «Уилл и Грейс», «Джек и Джилл» и «Как я встретил вашу маму».

Но особое место в ее фильмографии занимает небольшая роль в фильме «Ловушка для родителей» с Линдси Лохан.

Уиллер исполнила роль Марвы-младшей, дочери и помощницы директора лагеря. Но верные фанаты все равно узнали ее даже в очках и с необычной прической.

Вот в каком культовом фильме вы точно не заметили Дженис из «Друзей»
Фото: Кадры из сериала "Друзья" (1994-2004), кадр из фильма "Ловушка для родителей" (1998)
Алла Новикова
Алла Новикова
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