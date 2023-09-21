Вот в каких советских фильмах снимался муж Пахмутовой: даже в титрах не указали

16 сентября не стало Николая Добронравова. Легендарного поэта-песенника оплакивает вся страна. Мэтр подарил слушателям такие песни, как «Трус не играет в хоккей», «И вновь продолжается бой», «Главное, ребята, сердцем не стареть» и «Как молоды мы были». Оказывается, покойный супруг Александры Пахмутовой пробовал свои силы в кино.

В юности будущий мэтр грезил о карьере артиста. В 1950 году Добронравов окончил Школу-студию МХАТ и был принят в труппу Театра Юного Зрителя. Уже тогда поэт увлекался сочинительством, которое вскоре станет основой его жизни. Снимался автор советских шлягеров и в кино. Правда, фильмография Николая Николаевича была крайне скромной — всего две работы.

В картине Владимира Петрова «Спортивная честь» он сыграл эпизодическую роль, ненадолго появившись в кадре. Правда, имя Николая Добронравова даже не добавили в титры. В картине «Возвращение Василия Бортникова» поэту-песеннику досталось куда больше экранного времени: он воплотил образ комсомольца Сережи.