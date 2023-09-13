Вот в какие числа рождаются сильные духом люди: им все по плечу

В трудные моменты жизни кто-то дает волю слезам и эмоциям, кто-то паникует и теряет способность здраво рассуждать, а кто-то ведет себя стойко и отважно. По мнению нумерологов, люди, которых можно смело отнести к последней категории, чаще всего появляются на свет в определенные дни месяца. Рассказываем, в какие числа рождаются настоящие храбрецы.

1

По мнению нумерологов, люди, рожденные в первый день месяца, наделены особенно мощной энергетикой. Как правило, это яркие, уверенные в себе натуры, которые не боятся решительно идти вперед, добиваться поставленных целей. Они делают все возможное (а зачастую и невозможное), чтобы достигнуть желаемого и взойти на пьедестал победителя.

Их сила воли поражает воображение.

С какими бы трудностями ни сталкивались на жизненном пути эти люди, они все равно не сдаются, не вешают нос. даже потерпев неудачу, уроженцы первого числа не станут опускать руки, а накопят сил и с учетом предыдущего опыта предпримут еще одну попытку. Они умеют извлекать уроки из прошлого и учиться на них.

Люди, рожденные первого числа - прирожденные лидеры.

Нередко именно они возглавляют крупные компании, становятся основателями масштабных проектов. Размах их мышления поражает, кажется, что им подвластны совершенно иные высоты, чем всем остальным. Это крепкие и стойкие люди, которым, тем не менее, тоже необходимы забота и любовь.

23

Еще одна дата, в которую, по словам нумерологов, появляются люди с удивительно мощным внутренним стержнем - 23. Как правило, это нестандартно мыслящие, творческие натуры, которым под силу придумать и создать нечто принципиально новое, инновационное. Они думают масштабно, глобально, что возвышает и над окружающими.

Люди, рожденные в этот день, наделены феноменальной силой воли.

С ними мало кто может потягаться в выносливости и силе духа. Они не убегают от трудностей, наоборот, испытывают даже некоторый азарт, когда приходится сражаться со сложными обстоятельствами. Стоит ли говорить, что они всегда выходят победителями из этих поединков?

Кроме того, нумерологи говорят, что уроженцам этого числа свойственна мощная интуиция. Внутренний голос помогает им, ведет по жизни, дает возможность заранее понять, какие подводные камни ожидают, и придумать запасные варианты или выбрать иной путь. Фортуна всегда на стороне этих сильных и несгибаемых людей.