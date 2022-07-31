Вот в чьи руки угодили «проклятые» бриллианты Зыкиной

Советская певица Людмила Зыкина всегда славилась своей любовью к массивным и дорогим украшениям. При жизни она не отказывала себе в удовольствии наряжаться и выбирать новые драгоценности. В советские годы, когда в комиссионных магазинах появлялись интересные экземпляры, Зыкиной сразу же звонили и предлагали их посмотреть. Во время гастролей Людмила возила свои бриллианты с собой в специальном чемоданчике.

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После смерти артистки наследники выстроились в очередь, чтобы заполучить уникальные драгоценности Зыкиной. Даже помощница певицы пыталась украсть некоторые экземпляры, но правоохранительные органы изъяли их. Наследники сразу же выставили шикарное бриллиантовое колье, кольца и другие украшения Людмилы Зыкиной на аукцион, но его результаты были аннулированы. Ходят слухи, что драгоценности купил сын иранского шаха, который был большим фанатом певицы. Самые дорогие украшения Зыкиной бесследно исчезли. Некоторые из них считаются «проклятыми», потому что приносили своим хранителям несчастье.