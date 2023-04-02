Вот в чем дело: это фото объяснит, почему у Эдиты Пьехи была такая бурная личная жизнь

Сотрудники спецслужб, чиновники, а также Муслим Магомаев и Юрий Гагарин — с кем только не приписывали романы Эдите Пьехе. Кумир миллионов и королева советской эстрады, она стала еще и секс-символом.

Глядя на архивные фотографии молодой певицы, становится понятно, почему ее так обожали мужчины. Статная брюнетка с прической а-ля Джина Лоллобриджида, тонкая, будто выточенная из мрамора фигура и белоснежный костюм модного в 60-е фасона с круглым воротом, обнажавшим лебединую шею. Такая женщина могла свести с ума любого.

Так думал и ее первый супруг Александр Броневицкий, как-то примчавшийся к ней в номер посреди ночи в поисках Муслима Магомаева: он подозревал эстрадную диву в изменах и однажды едва не задушил в порыве ревности. Пьеха терпела 20 лет. И ушла к полковнику КГБ Геннадию Шестакову. Но и этот брак оказался неудачным. Второй супруг чрезмерно увлекался спиртным. Третий муж — сотрудник администрации президента Владимир Поляков — видел в ней исключительно артистку. И преклонялся перед невероятно притягательной звездой эстрады с обворожительной улыбкой и чарующим голосом.