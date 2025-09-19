Вот уже 45 лет в «Москва слезам не верит» живет один ляп: но замечает его не каждый — всему виной наряд Катерины (фото)

«Москва слезам не верит» — фильм, который можно пересматривать бесконечно, находя все новые детали. Один из таких любопытных моментов — история с пледом, которая раскрывается лишь самым внимательным.

Всем запомнилась трогательная сцена, где Гоша заботливо укрывает Катерину большим пледом. Но мало кто заметил, что за несколько минут до этого тот самый плед мирно висел на стене в квартире Володи в качестве декоративного ковра.

Настоящая магия кинематографа: настенный аксессуар по сюжетной необходимости превратился в элемент заботы. Впрочем, разглядеть этот «трансформер» в той самой сцене — задача не из легких, ведь всё внимание зрителя безраздельно принадлежит Катерине.

Согласитесь, сложно вспомнить, что было на заднем плане, когда главное действо разворачивалось в центре кадра. Так что этот небольшой ляп — не ошибка, а скорее забавная деталь для киноманов, которая нисколько не умаляет достоинств великого фильма.

