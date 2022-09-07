Вот у кого Гайдай мог украсть культовую сцену из «Операции "Ы"»: совпадения очевидны

На самом деле, точного ответа на этот вопрос до сих пор нет.

Наверняка многие киноманы помнят культовую сцену из фильма «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика». В ней милиционер в исполнении Владимира Басова проводит перекличку, а хулиган, которого играет Алексей Смирнов, своей инициативностью пытается ее сорвать.

И очень любопытен тот факт, что в том же самом 1965 году, когда увидела свет кинокомедия Леонида Гайдая, на экраны СССР вышла лента «Спящий лев» режиссера Александра Файнциммера, где есть практически аналогичная сцена. Там тоже имеет место перекличка, которую проводит милиционер, а также есть совершенно гениальная роль Алексея Смирнова.

Отличий всего лишь два. Во-первых, Смирнов играет не хулигана и дебошира, а кассира в леспромхозе. А во-вторых, роль стража порядка в «Спящем льве» досталась признанному мастеру советской комедии Михаилу Пуговкину.

Сам Леонид Гайдай позднее рассказывал, что сюжетная канва его сцены позаимствована из собственных военных воспоминаний. Однако не исключен и тот вариант, что Леонид Иович просто вписал этот рассказ в мемуары уже после выхода на экраны и «Операции...», и «Спящего льва».

Так или иначе, ответить на вопрос, кто из режиссеров у кого позаимствовал сценарную идею, сейчас уже невозможно. Да и тот вариант, что это просто было потрясающее совпадение, тоже исключать нельзя.