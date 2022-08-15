«Вот у Галкиных дети...»: поступок сына Преснякова вызвал оторопь россиян

Певец Владимир Пресняков вместе с женой Натальей Подольской и детьми проводит отпуск в Испании. Звездное семейство поселилось в двухэтажном особняке, по которому Артемий, старший сын пары, с удовольствием провел видеоэкскурсию.

Впоследствии ролик появился в социальных сетях артиста и тут же стал причиной жаркой дискуссии среди интернет-пользователей. У многих поступок сына Преснякова вызвал оторопь. Хейтеры не посчитали комментарии Артемия остроумными и заметили, что исполнителю и его супруге следовало бы уделять больше внимания своему ребенку.

Не забыли фолловеры привести в пример и другое звездное семейство . Некоторые сравнили Артемия с Гарри и Лизой, детьми Аллы Пугачевой и Максима Галкина. Видео с двойняшками часто появляются в Сети и каждый раз собирают массу восторженных комментариев. Повторить этот успех сыну Преснякова явно не удалось.