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«Вот у Галкиных дети...»: поступок сына Преснякова вызвал оторопь россиян

15 августа 2022 15:25
«Вот у Галкиных дети...»: поступок сына Преснякова вызвал оторопь россиян

Звездный наследник подвергся травле в Сети.

Певец Владимир Пресняков вместе с женой Натальей Подольской и детьми проводит отпуск в Испании. Звездное семейство поселилось в двухэтажном особняке, по которому Артемий, старший сын пары, с удовольствием провел видеоэкскурсию.

Впоследствии ролик появился в социальных сетях артиста и тут же стал причиной жаркой дискуссии среди интернет-пользователей. У многих поступок сына Преснякова вызвал оторопь. Хейтеры не посчитали комментарии Артемия остроумными и заметили, что исполнителю и его супруге следовало бы уделять больше внимания своему ребенку.

Не забыли фолловеры привести в пример и другое звездное семейство. Некоторые сравнили Артемия с Гарри и Лизой, детьми Аллы Пугачевой и Максима Галкина. Видео с двойняшками часто появляются в Сети и каждый раз собирают массу восторженных комментариев. Повторить этот успех сыну Преснякова явно не удалось.

«Вот у Галкиных дети: что ни пост, так демонстрация интеллектуальности. Есть, чем гордиться», — категорично заявил один из подписчиков.

Фото: Legion-Media
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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